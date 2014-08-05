МЗС назвав цинічною пропозицію РФ про міжнародну гуманітарну місію на Донбасі

Про це йдеться в коментарі наданому УНІАН департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У коментарі, зокрема, зазначається, що окрім свідомого руйнування життєво необхідної інфраструктури регіону, житлових будинків, систем водопостачання та електроенергії, терористи т.зв. «ДНР» і «ЛНР», серед яких є значна кількість громадян Російської Федерації, нападають на медичні заклади та їх персонал, обстрілюють лікарні, перешкоджають лікуванню хворих, викрадають карети «швидкої допомоги». Правозахисна організація «Human Rights Watch» у сьогоднішньому звіті засудила такі злочини проросійських бойовиків, закликавши негайно покласти цьому край.

Натомість сили антитерористичної операції, звільняючи від терористів населені пункти Донбасу, повертають громадянам мир, забезпечують поступове відновлення інфраструктури та повернення до нормального життя.

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З червня в Україні створений та ефективно працює Міжвідомчий координаційний штаб, до складу якого увійшли представники організацій системи ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. У тісній взаємодії з ними українська влада вживає ефективних заходів із забезпечення першочергових гуманітарних потреб цивільного населення та внутрішньо переміщених осіб. Створені гуманітарні коридори для усіх бажаючих залишити зону АТО.

Україна та весь цивілізований світ не вірять у щирість намірів Росії. У той час, коли з території Російської Федерації терористи отримують підсилення зброєю, військовою технікою та найманцями, міжнародні партнери відгукнулися на заклик України та надають практичну допомогу у відбудові інфраструктури та вирішенні нагальних гуманітарних потреб мирних громадян Донбасу, підкреслюється в коментарі МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Росія скликає термінове засідання Ради безпеки ООН щодо України.

Про це повідомив журналістам постпред РФ при ООН Віталій Чуркін.

”Ми скликаємо термінове засідання Ради безпеки з гуманітарної ситуації в Україні”, - сказав Чуркін.

За його словами, зустріч може відбутися о 17:00 (00.00 кск).

Напередодні повідомлялося, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров направить офіційне звернення до ОБСЄ, Ради Європи, МКЧХ і ООН з проханням організувати гуманітарну місію на південний схід України.