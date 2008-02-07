Експерт: не можна звинувачувати в інфляції уряд Тимошенко

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ вважає, що причини інфляції в Україні мають "фундаментальний і системний характер».

Таку думку експерт висловив УНІАН, коментуючи звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу уряду. (В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні, що становила 2,9% - УНІАН).

Експерт нагадав, що «Кабінет Міністрів на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО успадкував високі інфляційні очікування населення, процес інфляції, який прискорюється (раніше сподівалися, що він буде уповільнюватися), а тому, виходячи з цього, уряд не мав жодної можливості вплинути на цей процес».

«Я б не покладав відповідальність за інфляцію на уряд ТИМОШЕНКО. Критикувати уряд можна лише за те, що він повільно працює над антиінфляційним пакетом заходів. Але треба бути свідомим, що навіть якщо такий пакет буде підготовлений, то його імплементація не дасть блискавичного ефекту. Боротьба проти інфляції, це не короткострокова, а середньострокова перспектива. Якщо ми сьогодні розробляємо антиінфляційні заходи, завтра починаємо правильно їх утілювати, то певні результати реально ми зможемо отримати щонайближче у другому півріччі 2008 року, або на початку 2009 року», - підкреслив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

«Як на мене, президентська реакція була суб’єктивною. На сьогоднішній день і Президент і уряд повинні чітко розуміти: саме в конструктивній, спокійній співпраці є запорука вирішення дуже складних проблем, які існують в українській економіці. Якщо ми будемо мати два центри виконавчої влади (уряд і Секретаріат Президента), то це піде на шкоду і економічним реформам і уряду, і самому Президенту», - стверджує І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Він пояснив, що проблема інфляції полягає в тому, що у випадку її посилення це формує дисбаланс в економіці, створює додаткові ризики як для підприємств, так і для соціальних стандартів. «Існує поняття макроекономічного стабільного середовища. За інфляції не може бути такої стабільності. Віктор ЮЩЕНКО прекрасно пам’ятає 2000-й рік, коли він був прем’єр-міністром і тоді інфляція за рік була приблизно до 20%. ЮЩЕНКО повинен прекрасно розуміти проблеми, пов’язані з інфляцією та те, як важко виходити з цього показника», - пояснює економіст.

Він пригадав, що останній раз показник інфляції був подібний до теперішнього 2000 року. А за останніх п’ять років, і за результатами 2007 року, ми отримали ще більшу інфляцію.

І.БУРАКОВСЬКИЙ відзначив, що показник інфляції можна частково пов’язувати з сезонним показником. «Але є інша проблема. У показнику інфляції завжди є два компонента: поточний і фундаментальний. Як би ми не оцінювали цифри Держкомстату, інфляційна динаміка закладена ще попереднім роками. Головне завдання на сьогодні, щоб Президент і уряд, у співпраці з парламентом, адекватно зрозуміли причини інфляції, зайвий раз не політизували цей процес і, зрештою, виробили спільну стратегію. Необхідно усвідомити, що антиінфляційні кроки включатимуть не дуже приємні заходи навіть для населення», - переконує директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.