РНБО не підтверджує інформацію щодо розформування батальйону "Айдар"
20:40, 07 серпня 2014Політика
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Спікер РНБО Андрій Лисенко заявив, що не має даних про розформування батальйону.
Командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук / Фото: УНІАН
Офіційної інформації щодо розформування батальйону “Айдар” поки що немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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На запитання журналістів щодо ситуації із розформуванням батальйону “Айдар” Лисенко відповів: “Офіційної інформації щодо розформування батальйону поки що немає і даних про його розформування також немає”.
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