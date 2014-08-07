РНБО не підтверджує інформацію щодо розформування батальйону "Айдар"

20:40, 07 серпня 2014
Політика
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Спікер РНБО Андрій Лисенко заявив, що не має даних про розформування батальйону.

Командир батальона

Офіційної інформації щодо розформування батальйону “Айдар” поки що немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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На запитання журналістів щодо ситуації із розформуванням батальйону “Айдар” Лисенко відповів: “Офіційної інформації щодо розформування батальйону поки що немає і даних про його розформування також немає”.

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