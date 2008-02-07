Турчинов: Президента дезінформували

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Президента України Віктора ЮЩЕНКА дезінформували щодо ситуації з держбюджетом та казначейським рахунком в Україні.

Про це йдеться в коментарі першого віце-прем`єр-міністра, який розміщено на Урядовому порталі.

За словами О.ТУРЧИНОВА, “на жаль, Президент України Віктор ЮЩЕНКО був кимсь свідомо чи ні дезінформований щодо ситуації з держбюджетом та казначейським рахунком в Україні. Планом бюджетного розпису допускалося, що в січні 2008 року дефіцит наповнення бюджету міг становити 2 млрд. 332 млн. грн., однак, за результатами першого місяця, ми навпаки маємо не дефіцит, а профіцит обсягом 548 млн. грн.». Тобто, відзначає перший віце-прем’єр, «Кабінет Міністрів перевиконав план надходження до бюджету майже на 3 млрд. грн. Такі результати роботи Уряду всього за місяць - з 1 січня до 1 лютого 2008 року. Казначейський рахунок зріс на 2,7 млрд. грн. Завдяки професійним та ефективним діям Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації та Митної служби державні фінанси в країні вдалося стабілізувати”.

Як наголосив О.ТУРЧИНОВ, уряд “абсолютно чітко тримає ситуацію під контролем і з усією відповідальністю заявляє, що жодних підстав для паніки не існує”.

Водночас, він погодився, що “проблема інфляції, звичайно, є, але ми не можемо всього за один місяць цілком усунути всі негативні наслідки господарювання попереднього уряду”. Втім, сказав перший віце-прем’єр, уряд має всі можливості, щоб обмежити ріст інфляції на рівні 10 відсотків за результатами року, як і передбачено законом про державний бюджет України на 2008 рік. “Гривня сьогодні – доволі міцна та стабільна грошова одиниця. І саме такою вона й лишиться”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, на нараді з головами обласних державних адміністрацій Президент України наголосив, що інфляція, зафіксована в Україні в січні у розмірі 2,9%, є найбільшою за останні 7 років і, за даними Нацбанку, річний розмір інфляції може становити 19,4%.

В.ЮЩЕНКО також відзначив, що НБУ вважає причинами зростання інфляції реалізацію негативних інфляційних очікувань внаслідок надмірної спрямованості Бюджету на поточні витрати. У січні доходи Бюджету виросли на 35%, витрати - на 75%, “ грошові агрегати всі скоротилися, але колосальна викинута порція готівки”. “Залпові виплати наприкінці 2007 року і в січні поточного, наступна причина, рахунки уряду за грудень зменшились на 12,6 млрд. грн., дефіцит бюджету становив 13,6 млрд. грн., нагадаю, що заявлений дефіцит на рік – 18,8 млрд. грн. Ситуація, на мій погляд, дуже серйозна ”, - наголосив Президент.