При артобстрілі зруйновано декілька цехів "Луганськтепловозу"
14:06, 08 серпня 2014Політика
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У результаті артилерійського обстрілу було зруйновано декілька цехів найбільшого в Україні виробника тягового рухомого складу для залізниць "Луганськтепловоз" .
З території підприємства терористи обстрілювали житлові квартали / фото vk.com Sava Luch
Як повідомив УНІАН представник підприємства, з території заводу бойовики терористичної організації "Луганська народна республіка" постійно обстрілювали житлові квартали Луганська, а також розмістили на 7-й прохідній військову техніку і ремонтували її тут же.
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Артобстріли були завдані по 7-й прохідній, також зруйновані кілька цехів, які розміщені навпроти Луганського трамвайно-тролейбусного управління.
Як повідомляв УНІАН, "Луганськтепловоз" з 4 серпня припинив роботу через відсутність електрики.
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