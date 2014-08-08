При артобстрілі зруйновано декілька цехів "Луганськтепловозу"

Як повідомив УНІАН представник підприємства, з території заводу бойовики терористичної організації "Луганська народна республіка" постійно обстрілювали житлові квартали Луганська, а також розмістили на 7-й прохідній військову техніку і ремонтували її тут же.

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Артобстріли були завдані по 7-й прохідній, також зруйновані кілька цехів, які розміщені навпроти Луганського трамвайно-тролейбусного управління.

Як повідомляв УНІАН, "Луганськтепловоз" з 4 серпня припинив роботу через відсутність електрики.