"Кадирівці" просять штаб АТО надати можливість відступити до Росії

На управління військами АТО по відкритих каналах зв'язку вийшли представники "кадирівців".

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Вони просять перемовин стосовно їх відходу на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові бійці батальйону «Айдар» передали Генеральному консульству Російської Федерації двох російський найманців із Самари Євгена Сандакова та Бахтійара Перматова, які добровільно склали зброю.

Читайте такожНайманець із РФ, який здався: В угрупуванні немає ні завдань, ні документів - лише зброя

Найманці наголосили, що не наважилися повертатися до Росії самостійно тому, що остерігалися того, що їх на російсько-українському кордоні розстріляють.

Після спілкування з журналістами Сандакова та Перматова завели на територію Генконсульства Росії в Харкові.

Бійці "Айдару" закликали громадян Росії, котрі прибули в Україну для участі в бойових діях, добровільно скласти зброю та повернутися додому.