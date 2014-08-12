Україні потрібна адресна гуманітарна допомога за чіткої згоди української влади - Комітет ЄС

Як повідомив агентству УНІАН у вівторок в Брюсселі представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон, про це мова йшла під час позачергового засідання КПБ, яке пройшло у вівторок на рівні послів країн-членів ЄС.

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"Посли підкреслили необхідність адресної гуманітарної ситуації в Україні у повній відповідності з міжнародним гуманітарним правом і принципами та за чіткої згоди української влади, в цілях подальшої мобілізації міжнародного співтовариства з метою підтримати можливості української влади доставити гуманітарну допомогу та координувати залучення відповідних держав-членів", йдеться в повідомленні.

Представник Ештон зазначає, що посли також вказали на продовження підтримки ЄС зусиллям спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, наглядової місії на кордоні, тристоронній контактної групи та підкреслили необхідність для ЄС продовжувати активно брати участь у політичному процесі, включаючи вихід з нинішньої ситуації в сфері безпеки.

Крім того, КПБ нагадав і про висновки Ради ЄС від червня та липня цього року, зокрема в частині, яка стосується "припинення вогню, прикордонного контролю та необхідності для Росії утриматися від збору військ поблизу українського кордону".

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Також КПБ провів попереднє обговорення впливу російських заходів у відповідь на санкції ЄС і їхню законність та підкреслив необхідність поділитися оцінкою ситуації ЄС з третіми країнами.

"У цьому контексті Комітет вітає намір Комісії скликати на цьому тижні дві технічні наради на рівні експертів з питань сільського господарства і торгівлі", - повідомляє представник Ештон.