На Харківщині згортають табір, де планувалося прийняти конвой із РФ

Гуманітарний вантаж із Російської Федерації не перетинатиме кордону в Харківській області.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини неподалік пропускного пункту Плетенівка, що у Вовчанському районі Харківської області, де очікували перетин кордону колоною автомобілів із гуманітарним вантажем працівники ДСНС згортають табір та склад, де планувалося прийняти вантаж.

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У ці хвилини прикордонники та правоохоронці зняли очеплення перед пропускним пунктом Плетенівка.

За неперевіреною інформацією, "колона автомобілів може бути направлена через один з пропускних пунктів у Луганській області. Не виключено, що це буде Ізварине".