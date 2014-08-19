Питання доставки гуманітарної допомоги з РФ вирішується - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікації МЗС України Євген Перебийніс.

Він нагадав, що 15 серпня на пункті пропуску “Донецьк” (Ростовська область, РФ) на українсько-російському кордоні розпочалася перевірка «гуманітарного вантажу» Російської Федерації за участю українських прикордонників і митників.

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Перебийніс наголосив, що вантаж має доставлятися на територію України виключно під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста і за його повної відповідальності.

За словами Перебийноса, для забезпечення супроводу та розподілу вантажу Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже направив до Ростовської області своїх співробітників.

За його словами, планується ще направити додатково співробітників МКЧХ. Зокрема сьогодні 14 співробітників комітету разом з обладнанням, необхідним для оформлення вантажу, чартерним рейсом вилетять з Женеви до Ростова.

Крім того, сьогодні керівник Управління оперативної діяльності МКЧХ в Європі та Центральній Азії Лоран Корба прибуде до Москви, де планує провести низку зустрічей з російськими високопосадовцями.

Перебийніс повідомив, що в попередньому плані, розробленому МКЧХ, передбачено, що кожну групу з 30 вантажівок з російською «гуманітарною допомогою» супроводжуватимуть 5 співробітників комітету. При цьому, зазначив Перебийніс, МКЧХ виступає за необхідність якнайшвидшого повернення російських транспортних засобів до РФ.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня РФ заявила, що направляє «гуманітарну допомогу» для жителів Донецької і Луганської областей.

Разом з тим Росія не надала представникам Червоного Хреста детальної специфікації "гуманітарного конвою", що затримувало його оформлення.

16 серпня у Ростовській області завершилися переговори. Україна погодилася прийняти цей вантаж під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста, але лише після перевірки його на кордоні.

На сьогодні 16 з 280 російських вантажівок, які зупинилися в Каменсько-Шахтинську (РФ) 17 серпня, наблизились до КПП "Донецьк" у Росії на кордоні з Україною.

У МЗС РФ за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петером Маурером заявили, що російська сторона і терористи готові забезпечити безпеку російського «гуманітарного конвою» для жителів Донбасу.

У МЗС України спростували цю інформацію російського зовнішньополітичного відомства. За словами Перебийноса, представник України при Міжнародному Комітеті Червоного Хреста у Женеві проводить щоденні зустрічі з цього питання. “Остання інформація, яка надійшла від нього за результатами зустрічі із заступником директора Департаменту оперативної діяльності по Європі і Центральній Азії, свідчить, що Міжнародний Червоний Хрест продовжує опрацьовувати з російською стороною, зокрема з терористами, питання щодо надання гарантій проходження вантажу по території, яка контролюється бойовиками. З цього ми бачимо, що таких домовленостей поки що не досягнуто”, - сказав Перебийніс.