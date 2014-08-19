В ЄС продовжують наполягати, щоб Росія припинила постачання зброї та бойовиків на схід України

Так кореспонденту УНІАН прокоментували у Зовнішній службі ЄС заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що РФ не постачає терористам військову техніку.

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„Ми тільки можемо нагадати висновки Ради ЄС, які були ухвалені минулої п’ятниці, в яких ЄС закликав Росію негайно припинити будь-які форми ворожих дій на кордоні, зокрема поставки зброї, військових радників, озброєних осіб в регіон конфлікту та відвести свої війська від кордону. Ми продовжуємо на цьому наполягати”, - констатував співрозмовник агентства.

Коментуючи інформацію про можливість надання Україні військової допомоги з боку ЄС, він наголосив, що це питання двосторонніх відносин України з окремими країнами-членами ЄС.

„Це виключно компетенція країн-членів ЄС”, - наголосив чиновник ЄС.

Як відомо, Пєсков заявив, що Росія не постачає бойовикам військову техніку. Так він відреагував на заяву "голови уряду ДНР" Олександра Захарченка про те, що бойовики «ДНР» отримали військову техніку з Росії.