Меркель про повернення Криму Україні: потрібно багато терпіння і зусиль

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель радить українцям набратися терпіння в питанні повернення Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

“Мене часто запитують в Німеччині щодо несправедливості анексії Криму. І говорять, що через три місяці його ще не віддали назад. Але часто, коли вирішується політичне питання, потрібно дуже багато терпіння і зусиль. Це все відбулося з порушенням територіальної цілісності у Європі. І якщо такий принцип ми визнаємо, то тоді у нас таке може відбуватись в усій Європі”, - сказала Меркель.

Вона зауважила, що визнання анексії Криму є дуже небезпечною тенденцією, оскільки тоді подібне може відбутись у будь-якій частині Європи, і це порушить мирне співіснування в регіоні та світі.

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