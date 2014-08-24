Human Rights Watch: "Марш" українських військовополонених у Донецьку - порушення Женевської конвенції

«Марш» українських військовополонених, який терористи провели у Донецьку, є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це написала заступник директора Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Радіо Свобода.

«Марш українських солдатів у Донецьку – це порушення заборони на принизливе та образливе поводження. Марш українських солдатів порушує Женевську конвенцію, яка забороняє принизливе і образливе поводження, а також образу гідності», – зазначила Денбер.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, у Донецьку, центральною вулицею Артема, уздовж площі імені Леніна бойовики прогнали колону українських військовополонених.

Майже 100 військовополонених із заведеними за спини руками пройшли колонами у супроводі терористів-конвоїрів з автоматами.

Також на площу ім. Леніна бойовики звезли кілька згорілих і пошкоджених одиниць військової техніки – танків, БТРів, гармат, а також систему «Град». За твердженнями бойовиків, ця військова техніка – це техніка української армії, що є трофеєм терористів.