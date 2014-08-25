Військові та журналісти потрапили в оточення під Іловайськом - ЗМІ
17:35, 25 серпня 2014Політика
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Військові намагаються відбиватися та просять про підмогу.
REUTERS
В районі села Многопілля, яке знаходиться між Іловайськом і Кутейниковим, перший і другий взвод 39 батальйону потрапив в оточення. Разом з військовими в оточенні знаходяться журналісти.
Про це "Українській правді" повідомила подруга одного з журналістів, що потрапили в оточення.
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"Їх (військових) оточили з усіх боків. Вони намагаються відбиватися і просять підмогу. Разом з ними в оточенні знаходяться журналісти, які не можуть звідти вибратися", - зазначила співрозмовниця.
Вона сказала, що журналістів, які опинилися в оточенні троє, серед них представники "Еспресо ТВ".
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