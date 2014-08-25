Військові та журналісти потрапили в оточення під Іловайськом - ЗМІ

В районі села Многопілля, яке знаходиться між Іловайськом і Кутейниковим, перший і другий взвод 39 батальйону потрапив в оточення. Разом з військовими в оточенні знаходяться журналісти.

Про це "Українській правді" повідомила подруга одного з журналістів, що потрапили в оточення.

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"Їх (військових) оточили з усіх боків. Вони намагаються відбиватися і просять підмогу. Разом з ними в оточенні знаходяться журналісти, які не можуть звідти вибратися", - зазначила співрозмовниця.

Вона сказала, що журналістів, які опинилися в оточенні троє, серед них представники "Еспресо ТВ".