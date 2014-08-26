Мороз: у справі Гонгадзе ГПУ зобов'язана розставити крапки над "і" - замовники відомі

Так заявив в інтерв'ю "Обозревателю" екс-спікер Верховної Ради Олександр Мороз.

"Політика при Кучмі зводилася до його боротьбі за владу, - сказав Мороз. - Це давало можливість наближеним до президента або просто лакеям багатіти, прибираючи до рук те, що належало народу. Державної політики не було. Я далекий від зловтіхи, але можу назвати багато тем - система колективної безпеки, розвиток енергетики, ядерний цикл, концепція розвитку АПК та інші, за якими Кучмі, як президенту, вносились конкретні пропозиції, окремі навіть у вигляді програм, схвалених парламентом, які він проігнорував або просто не міг зрозуміти".

Мороз також прокоментував нещодавню заяву Генпрокуратури України про повернення до розслідування "справи Гонгадзе", в якій, зокрема, фігурує і Кучма.

"Справа давно розслідувана, - каже Мороз, - покарані виконавці, відомі організатори і замовники. ГПУ потрібно не заявляти про наміри, а разом з судом поставити крапки над "і". Тоді можна буде сказати, що в Україні є прокуратура. І є держава, яка хоче бути правовою".

Нагадаємо, що саме Мороз у 2000 році оприлюднив "плівки Мельниченка", що стало початком так званого "Касетного скандалу". Записи розмов високопоставлених українських керівників, у тому числі, президента Кучми, проливали світло на вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Виконавці злочину були засуджені, але замовники так і не були названі.