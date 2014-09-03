Порошенко пообіцяв не дати політиканам "грати у війну", тому що народ хоче миру

Про це президент заявив під час зустрічі з українцями, які були звільнені з лівійського полону, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

«Я покладаю величезну надію на те, що у п’ятницю у Мінську буде нарешті розпочато мирний процес», - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що Україна не давала жодного приводу для того, щоб спровокувати проти себе агресію.

«Весь світ знає, що Україна є країною, яка чітко дотримується зобов’язань, міжнародного права і яка є сьогодні об’єктом агресії з боку сусідньої держави», - зазначив Президент, висловивши сподівання на те, що, нарешті, вдасться припинити постійне порушення домовленостей, розстріл полонених, мирного населення, знищення навчальних закладів та інших об’єктів інфраструктури.

Читайте такожПутін розповів про сім пунктів свого мирного плану для ДонбасуГлава держави наголосив, що досягнення миру сьогодні є першочерговим завданням.

«Перше завдання – це мир. Сьогодні о 5 ранку, у зв’язку з різницею у часі, ми говорили з Президентом Путіним про те, яким чином ми можемо зупинити жахливі процеси. Не можна заперечувати те, що люди мають перестати гинути», - заявив Президент.

Порошенко також підкреслив, що миру в Україні хочуть всі громадяни, тому він боротиметься за мир.

Читайте такожОбама прокоментував розмову Порошенка із Путіним: "Сподіваюся, Москва готова піти назустріч"«Народ України на сто відсотків «за», політикани – хочуть погратися у війну. Але я хочу сказати, що не дам це зробити. Ми маємо спільно боротися за мир», - підсумував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Порошенко у телефонній розмові обговорив з президентом Путіним режим припинення вогню на Донбасі.

У свою чергу, російські ЗМІ навели слова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова щодо цієї бесіди.

"Путін і Порошенко дійсно обговорили кроки, які сприяли припиненню вогню між ополченцями і українськими силовиками. Домовлятися про припинення вогню Росія не може фізично, оскільки не є стороною конфлікту", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, наступне засідання контактної групи, представленої екс-президентом України Леонідом Кучмою, послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим, офіційним представником чинного голови ОБСЄ з питань врегулювання ситуації в Україні Хайді Тальявіні, а також лідерів терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Андрія Пургіна і Валерія Карякіна відбудеться у п'ятницю, 5 вересня.