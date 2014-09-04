Грузинські військові візьмуть участь у навчаннях "Швидкий тризуб" в Україні

Як повідомляє агентство "Новини-Грузія", до навчань підключаться країни-члени НАТО і країни, що беруть участь в форматі "Партнерство заради миру".

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"У військових навчаннях візьме участь взвод першої піхотної бригади збройних сил Грузії. Разом з грузинськими військовослужбовцями в навчаннях візьмуть участь до 1000 військовослужбовців з 15 країн, серед них 200 американських військових, а також військові з України, Азербайджану, Великобританії, Німеччини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії та Іспанії", - повідомляє прес-служба міноборони Грузії.

За сценарієм навчань, багатонаціональній бригаді доведеться спільно діяти проти незаконних збройних формувань.