Грузинські військові візьмуть участь у навчаннях "Швидкий тризуб" в Україні
Грузинські військові візьмуть участь у міжнародних навчаннях "Швидкий тризуб" (Rapid Trident), які відбуватимуться на Яворівському військовому полігоні у Львівській області у середині вересня.
Як повідомляє агентство "Новини-Грузія", до навчань підключаться країни-члени НАТО і країни, що беруть участь в форматі "Партнерство заради миру".
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"У військових навчаннях візьме участь взвод першої піхотної бригади збройних сил Грузії. Разом з грузинськими військовослужбовцями в навчаннях візьмуть участь до 1000 військовослужбовців з 15 країн, серед них 200 американських військових, а також військові з України, Азербайджану, Великобританії, Німеччини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії та Іспанії", - повідомляє прес-служба міноборони Грузії.
За сценарієм навчань, багатонаціональній бригаді доведеться спільно діяти проти незаконних збройних формувань.