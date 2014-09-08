Порошенко: з низкою країн НАТО вдалося домовитися про пряме постачання зброї
21:08, 08 вересня 2014Політика
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З низкою країн НАТО вдалося домовитися про пряму поставку сучасної зброї, яка допоможе Україні захиститися і перемогти.
Порошенко сказав, що країни НАТО готові постачати Україні зброя / фото twitter poroshenko
Про це сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з військовими Першої оперативної бригади Національної гвардії, 9-м і 23-м батальйонами територіальної оборони, військовослужбовцями Державної прикордонної служби, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
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"Хоча ми розраховуємо тільки на себе, але нам життєво необхідна фінансова і технічна військова допомога. І ми її отримаємо", - сказав президент.
За словами Петра Порошенка, українська армія буде міняти оборону як у тактичному, так і в стратегічному плані, і цьому сприятиме розширення співробітництва з НАТО.
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