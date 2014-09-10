До всіх регіонів України закидають велику кількість диверсантів - Турчинов

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов констатує, що в усі регіони України закидається велика кількість провокаторів та диверсантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час розширеного засідання Кабміну.

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Він зазначив, що сьогодні кожен громадянин "має загрозу від терористичних, диверсійних актів, які готуються проти нас". "Велика кількість таких провокаторів, найманців, диверсантів сьогодні закидається в усі регіони України", - сказав Турчинов і додав, що завданням силових структур є захист кожного українця та знищення такої диверсійної небезпеки.

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Турчинов також додав, що лінія протистояння знаходиться не лише на сході України, а й по всій країні.

"Мобілізація всієї країни: від заходу - до сходу, від півдня - до півночі, приведе до нашої з вами перемоги, до повного очищення території нашої держави", - сказав голова ВР.