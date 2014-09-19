Порошенко і Байден обговорили посилення співробітництва в оборонній сфері

Як повідомляє прес-служба президента, Петро Порошенко висловив подяку Джозефу Байдену за його постійну увагу до України і значні зусилля адміністрації США, спрямовані на пошук шляхів мирного вирішення ситуації на Донбасі.

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Сторони відзначили важливість підтримки подальшого активного політичного діалогу для швидкого реагування на події та недопущення нової ескалації ситуації.

Обговорено можливості виділення зі сторони США додаткової фінансової допомоги Україні, а також посилення двостороннього співробітництва в оборонній сфері та сфері енергетики напередодні зимового періоду.

Також був анонсований приїзд в Україну секретаря з питань фінансів і торгівлі для надання більш широкої фінансової допомоги.