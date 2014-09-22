Росія планує подальшу експансію в Європі - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Путіна в планах – це Прибалтика, ми знаємо, що там є міста, в яких проживають виключно етнічні росіяни, наприклад Нарва. Друга його мета – це північний Казахстан», - заявив він.

Читайте такожПутін перевершив усіх радикалів Росії - експертБадрак зауважив, що «Путін ніколи не робить раптових кроків, він завжди дуже ретельно вивчає через заяви своїх прислужників, які роблять гучні заяви про захоплення, наприклад, заяви Жириновського, Затуліна, а потім вивчається міжнародна реакція».

«Після цього відбувається силове зондування – порушення повітряного простору або викрадення людей (було викрадено естонського офіцера), і подальші кроки – це можливий заліт ракети на територію, випадковий, або висадка підрозділу», - зазначив він.

Експерт нагадав, що «у 2006 році у Феодосії на пляжі висадилася морська піхота РФ. Це була, так би мовити, репетиція того, як можна висаджуватися і десантуватися на територію України».

«Чітко зрозуміло, що Путін поставив на карту все, для нього ця «Новоросія» – це лише маленький етап, який він використовує для вивчення міжнародної реакції, для нього це є головним критерієм, і якщо реакції немає, якщо він їде на G-20, то він далі буде «рубати» прохід до Криму», - переконаний експерт.