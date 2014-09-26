МЗС створює спецпідрозділ для боротьби з російською пропагандою в міжнародних інститутах

Про це сьогодні під час брифінгу заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Додатковий тренд, який нас дуже турбує, це використання міжнародних інститутів в цілях російської пропаганди. Буквально вчора в Москві відбувся публічний захід, організований Парламентською асамблеєю Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ), де представники асамблеї, а це, я підкреслю, народні обранці, тобто вони не є службовцями, представниками урядів, вони є депутатами, які вільні висловлювати свої думки, почавши розмову про проблеми ОБСЄ та взаємодії на просторі ОБСЄ, завершили обговоренням уроків України для Європи", - повідомив Кулеба.

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