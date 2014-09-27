СБУ затримала бойовика, який збивав авіацію ЗСУ

Бойовик на прізвисько "Мітяй" активно воював на боці так званої ДНР до звільнення Слов'янська і брав участь у знищенні української авіації, передає ТСН.

Читайте такожТерористи заявили про припинення обміну полоненими

Після звільнення міста на Донеччині він втік до Краснолиманського району області, де збирав розвідувальну інформацію про переміщення сил АТО для терористів і російських диверсантів, повідомляє прес-служба СБУ.

Затримати бойовика вдалося представникам контррозвідки СБУ.