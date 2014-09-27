Російські ЗМІ "провели" масові мітинги в шести містах України

Російська агенція ИТАР-ТАСС повідомила про масові мітинги та "марші миру" проти бойових дій на Донбасі, яких насправді не було, передає Українська правда.

Так, за даними ИТАР-ТАСС, "в найбільших містах південного сходу ...жителі Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя, Херсона та Миколаєва вийшли на центральні вулиці і площі своїх міст з вимогою до офіційного Києва припинити підтримувати війну проти населення Донецької та Луганської областей".

"За даними організаторів акцій, висловити свій протест проти політики української влади вийшли понад 5 тисяч людей", - зазначає видання.

Читайте такожЗавтра у Харкові відбудеться «Марш за Україну» "У Дніпропетровську на мітинг на площі Чкалова прийшли близько 1300 осіб з гаслами "За мир!", "Ні НАТО!" і "Порошенко, ні війні! ". Активістами було розгорнуто білий банер зі словами "За мир!", на якому можна написати звернення до керівництва країни. Його планується направити в адміністрацію українського президента Петра Порошенка", - пише ИТАР-ТАСС.

"Близько тисячі людей вийшли до міської адміністрації у Миколаєві і розгорнули плакати з написами "Гелетей! Ні четвертій хвилі! "(протестуючи проти мобілізації), "Вашингтон! Вистачить рвати країну!", "Краще поганий мир, ніж війна!", - зазначає російське ЗМІ.

"В рамках акції миру в Одесі відбулася хвилина пам'яті жертв трагедії 2 травня. Люди прийшли на мітинг з білими прапорами, на яких зображено герб міста, і плакатами з гаслами "2 травня - народна трагедія", "Ні війні", "Сліпа війна вбиває наших братів". Тут також виступили громадські активісти із закликами підтримати автономію Одеської області. На площу Куликове поле вийшли 1500 одеситів, щоб висловити свій протест проти війни", - додає видання.

За даними ИТАР-ТАРС, у Херсоні співробітники правоохоронних органів не пропускали людей на місце проведення мітингу, в якому встигли взяти участь 600 осіб.

Фестивальна площа у Запоріжжі також була заповнена людьми, які скандували: "Ми проклинаємо бізнес на війні!" "НАТО - ВІЙНА!". Акція зібрала 1300 активістів.

У Харкові антивоєнний мітинг-хода "Марш миру: ми проти війни!" був розігнаний. У ньому взяли участь 700 осіб.

Разом з тим місцеві видання Запоріжжя, Дніпропетровська та Херсона про такі акції взагалі не подали жодної інформації.

Також відомо, що в Одесі, Харкові та Миколаєві "марші миру" зібрали певну кількість учасників, які були проплачені, а у Харкові проведенню несанкціонованої акції комуністів, яку напередодні заборонив суд, завадили правоохоронні оргнани.

За даними облуправління МВС, захід було заборонено в цілях не допущення масових заворушень і через певну небезпеку для громадян. "Незважаючи на заборону суду проводити представникам однієї з політичних партій масову акцію, її прихильники у кількості близька 100 осіб зібралися сьогодні в центрі міста", - зазначили в МВС.

На "Марші миру" затримали 23 активістів, в т.ч. - екс-нардепа від КПУ Аллу Александровську.