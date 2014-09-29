У Кіровограді чиновника з ОДА кинули у смітник (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на 10:00 була запланована зустріч активістів кіровоградського Євромайдану з новопризначеним очільником області Сергієм Кузьменком, про яку домовилися раніше.

Проте близько 09:40 на площу Героїв Майдану прийшли кандидат в народні депутати Олег Ляшко і ще близько десятка чоловіків. Вони увірвалися до приміщення облдержадміністрації та почали вимагати, щоб їм відчинили кабінет Кузьменка, стверджуючи, що той знаходиться на робочому місці.

Проте керівник апарату запевнив, що Кузьменка в кабінеті немає. Тоді Ляшко закликав "люструвати" Смаглюка через смітник. Чоловіки, які прийшли з кандидатом у депутати, винесли чиновника на двір та вкинули у смітник, а потім смітник перевернули. Далі, коли Смаглюк випав з контейнера, його змусили також збирати сміття, яке з контейнера випало разом з ним. Після цього всі повернулися назад до кабінету Кузьменка. Кабінет вже був відчинений, проте у ньому нікого не було.

Кіровоградські активісти вступили в словесну суперечку із ляшківцями через дії останніх. У відповідь радикали заявили, що допомагають Кіровоградщині очиститися.

Читайте такожДепутата Пилипишина облили фарбою і кинули в смітник (фото)Всі присутні повернулися на площу Героїв Майдану, де виступив Ляшко, закликавши боротися із поверненням до влади колишніх "регіоналів". Натовп скандував "Банду - геть!". Виступ кандидата в народні депутати на площі перед облдержадміністрацією триває.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня президент України Петро Порошенко призначив позафракційного народного депутата Сергія Кузьменка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації замість Олександра Петіка.

Кузьменко з червня по грудень 2012 року обіймав посаду заступника голови Кіровоградської ОДА.

На парламентських виборах 2012 року був обраний до Верховної Ради як кандидат від Партії регіонів у 103-му окрузі (з центром у місті Олександрія).

22 лютого 2014 року Кузьменко вийшов із фракції Партії регіонів, а пізніше і з самої партії.

Після призначення Кузьменка головою кіровоградської ОДА активісти вже тричі виходили на протести з вимогами "відмінити указ про призначення екс-регіонала Кузьменка керівником області".

26 вересня громадські активісти Кіровограда зустрілися з Кузьменком і намагались змусити його відмовитись від посади. Проте губернатор відповів, що ніколи не писав ніяких заяв під тиском. Крім того, за його словами, свій голос за закони 16 січня він відкликав.

Активісти залишили чистий аркуш паперу і ручку Кузьменку і дали йому час на прийняття рішення до понеділка, 29 вересня.