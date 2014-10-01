В Одесі СБУ затримала "антимайданівця", причетного до подій 2 травня (фото)

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Як відзначили в прес-центрі, підозрюваний громадянин «С», 1956 р.н., у своїх свідченнях повідомив, що брав участь у подіях біля Будинку профспілок на Куликовому полі Одеси на боці антиукраїнських сил.

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В рамках розпочатого кримінального провадження тривають оперативно-слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління МВС Руслан Сушко вважає, що події в Одесі планувалися задовго до 2 травня.

Зокрема, за його словами, людей спеціально закликали в Будинок профспілок, і «центр займання був у будівлі», тому є підстави припускати про завчасне планування.