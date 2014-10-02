Кабмін затвердив форму біометричних дипломатичних та службових паспортів

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Проекти актів Уряду розроблено Міністерством закордонних справ України в рамках реалізації Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та на виконання пункту першого Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України 22 квітня 2011 року.

Метою прийняття постанов є створення правових підстав для запровадження оформлення дипломатичних та службових паспортів України з безконтактним електронним носієм, куди тепер додатково буде вноситися відцифровані підпис, знімок обличчя та відбитки пальців пред’явника паспорта.

Запровадження оформлення таких паспортів значно підвищить безпеку документів, практично унеможливить їх підробку чи фальсифікацію та дозволить швидко ідентифікувати особу.

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Прийняття цих нормативно-правових актів також дозволить запровадити централізовану персоналізацію паспортів у Державному центрі персоналізації документів (входить до сфери управління Національного банку України), що забезпечить дієвий контроль за їх видачею.

Цими урядовими актами затверджено технічний опис та зразок бланка дипломатичного та службового паспортів України з безконтактними електронними носіями. Водночас, визнаються такими, що втрачають чинність з 1 січня 2015 року, постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1996 року № 242 «Про затвердження зразка бланка дипломатичного паспорта України» та № 243 від 22 лютого 1996 року «Про затвердження зразка бланка службового паспорта України».