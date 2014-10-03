У Донецьку після обстрілу в двох районах горять будинки - міськрада

Про це повідомляється у зведенні на сайті міської ради.

"У диспетчерські служби та за телефоном 101 від мешканців надходять повідомлення про руйнування внаслідок влучання снарядів і спалахів 6-ти будинків на вулиці Стратонавтів у Київському районі, двох будинків на вулиці Айвазовського, одного будинку на вулиці Єршова і будинку по проспекту Кришталевому в Куйбишевському районі. Під'їхати до місць займання пожежники поки не можуть, оскільки там ведуться бойові дії", - сказано в повідомленні.

Через безперервні обстріли енергетики не можуть приступити до відновлення пошкоджених ліній в Куйбишевському та Київському районах.

Читайте такожЗа добу бойовики обстріляли 8 населених пунктів під ДонецькомЗа інформацією ДТЕК Донецькобленерго, залишаються знеструмленими внаслідок бойових дій 5 п'ятиповерхових будинків, 1 дев'ятиповерховий і 1800 будинків приватного сектору селища Жовтневий, будинки приватного сектору мікрорайону Привокзальний, а також мікрорайони Маяк, Застанційний, Путилівський, Щегловка, П'ята ділянка.

Крім того, без енергопостачання Північний водопровідний вузол. Без води залишаються мешканці Київського і частково Куйбишевського районів Донецька.