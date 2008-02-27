Регіонали розказали Європі про зв’язок між Тимошенко та газовими конфліктами

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з ПЕК Юрій БОЙКО вважає, що Євросоюзу варто відмовитися від декларативності у відносинах з Україною і виробити конкретну політику взаємодії в енергетичній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це Ю.БОЙКО сказав, виступаючи на засіданні Комітету парламентської співпраці між Україною і ЄС в Брюсселі.

«З моєї точки зору, хотілося б більш чіткого розуміння проблеми з боку Євросоюзу, більшої консолідації позиції держав - членів ЄС, вироблення узгодженої транзитної політики. Варто відмовитися від декларативності у відносинах з Україною, виробляти і в цьому напрямі конкретну політику, зокрема, в галузі взаємодії в енергетичній сфері. Ми чекаємо на більш активну участь Європи у вирішенні українських проблем, пов`язаних з її роллю найважливішого транзитера енергоресурсів з Росії на Захід», – сказав він (через територію України проходить близько 80% російського газу, що експортується в країни Європи - УНІАН).

За словами Ю.БОЙКА, останнім часом виникли труднощі, пов`язані з транспортуванням енергоносіїв через територію України. «Нагадаю, що спочатку конфліктна ситуація, пов`язана з несанкціонованим відбором газу, виникла на самому початку 2006 року, коли прем`єр-міністром українського уряду була вперше призначена Юлія ТИМОШЕНКО. На жаль, ця ситуація триває і зараз», – зазначив Ю.БОЙКО.

«Дотепер не укладено договорів на постачання газу в Україну на 2008 рік, що може призвести до серйозних проблем не тільки на внутрішньому ринку енергоносіїв, але й стимулювати відбір газу, призначеного європейським споживачам, з транзитних магістралей», – додав він.

При цьому, за словами депутата, «ми виступаємо за те, щоб відносини між нашою країною, з одного боку, і нашими партнерами в Росії та Євросоюзі, з іншого – розвивалися прогнозовано, еволюційно, на основі дотримання міжнародних домовленостей і внутрішнього законодавства».

Ю.БОЙКО нагадав, що у зв`язку зі збільшенням потреб в енергоресурсах з боку Європи і, одночасно, бурхливим зростанням економік Китаю, Індії, інших азіатських країн, активно будуються нові магістральні трубопроводи зі Сходу на Захід. Йдеться про «Південний потік», який здатний стати серйозним конкурентом «Набукко».

Також він додав, що «в наявності і тенденція виникнення реальної конкуренції транзитних потужностей щодо прокачування нафти і газу. Про це свідчить, наприклад, такий факт: компанія PetroChina вже в третьому кварталі наступного року почне купувати великі обсяги газу в Туркменістані, в подальші п`ять років ця цифра щорічно становитиме по 30 мільярдів кубометрів. Вже зараз Китай приступив до спорудження трубопроводу, покликаного з`єднати родовища Туркменістану з Сіньцзян-Уйгурським автономним районом. Дуже швидко стане реальністю трубопровід «Східний Сибір – Тихий океан», завершення будівництва якого намічене на 2009 рік. Все вищезгадане дозволяє зробити висновок: головні постачальники енергоресурсів мають серйозні альтернативи, обумовлені зростаючим попитом».

«Україна – найпряміший шлях від газових і нафтових родовищ Сибіру до Європи. Але непродумані дії у відносинах з Російською Федерацією можуть зі всією очевидністю поставити на порядок денний питання про можливість зміни напрямів транзитних потоків енергоносіїв – на Схід, до азіатських країн, готових до розширення цього ринку. Свідоцтвом цьому є факт вже підписаних контрактів на постачання 50 млн. тонн нафти і 40 млрд. куб. м газу до Китаю», – сказав Ю.БОЙКО.