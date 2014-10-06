Bild: Німеччина відправляє своїх десантників в Україну, вони вже проходять підготовку на полігоні

Десантники вже проходять підготовку на полігоні в місті Зеєдорф у федеральній землі Нижня Саксонія, повідомляє Bild, переклад публікації наводить Инопресса.

Всього, за даними міноборони ФРН, до України планується відправити до 200 десантників: 150 будуть обслуговувати розвідувальні літаки, інші 50 - займатися забезпеченням безпеки спостерігачів ОБСЄ. Солдати будуть озброєні, зазначають кореспонденти.

На відправці німецьких солдат наполягала німецько-французька група експертів, яка перебувала на сході України з середини вересня і, ознайомившись з обстановкою, прийшла до висновку, що ОБСЄ зможе контролювати перемир'я лише в умовах безпеки і це можуть забезпечити військовослужбовці західних країн. За інформацією Bild, домовленості про співпрацю з цього питання "на полях" саміту НАТО в Уельсі досягли особисто канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд.

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"Наша спільна мета - стабілізація ситуації на сході України, яка б згодом завершилася мирним процесом", - заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен.