Заступник мера Луганська проводить наради, перебуваючи в полоні – ЗМІ

Сьогодні в Луганській міській раді відбулася чергова апаратна нарада, на якій, згідно з повідомленням ради, Пілавов розповів про хід виконання робіт з відновлення міських комунікацій.

Між тим, за даними видання "Інформатор", з 4 жовтня Пілавов знаходиться в полоні у російських військових.

Читайте такожУ Щасті на Луганщині мер попросив вибачення у мешканців міста та подав у відставкуЙого затримали за «махінації з російської гумманитарной допомогою». За неофіційними даними, він міститься в підвалі, у захопленому приміщенні Управління СБУ в Луганській області.

Також відомо, що на початку вересня Пілавов закликав луганчан підтримати "ЛНР".