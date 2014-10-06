Заступник мера Луганська проводить наради, перебуваючи в полоні – ЗМІ
15:40, 06 жовтня 2014Політика
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Заступник мера Луганська Маноліс Пілавов проводить апаратні наради і знаходиться в полоні одночасно.
Пілавов перебуває в полоні, але, за даними міськради, виступив на нараді / xxivek.net
Сьогодні в Луганській міській раді відбулася чергова апаратна нарада, на якій, згідно з повідомленням ради, Пілавов розповів про хід виконання робіт з відновлення міських комунікацій.
Між тим, за даними видання "Інформатор", з 4 жовтня Пілавов знаходиться в полоні у російських військових.
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Також відомо, що на початку вересня Пілавов закликав луганчан підтримати "ЛНР".
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