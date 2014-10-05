У Донецьку через артобстріли загинули двоє і постраждали вісім мирних жителів

У Донецьку в результаті артобстрілів постраждали вісім мирних жителів, ще дві людини отримали осколкові поранення не сумісні з життям.

Про це повідомили в прес-службі міськради.

«Станом на 19:00 у Донецьку зберігається вкрай напружена обстановка. Протягом усього дня в місті не змовкають звуки гарматних залпів і вибухи. Особливо неспокійно у Петровському, Київському та Куйбишевському районах», - наголошується у повідомленні.

В результаті попадання снарядів і виникнення пожеж пошкоджено житлові будинки. Також снаряди потрапили в цех торгово-промислової компанії з виробництва вікон «Зеніт» - пошкоджено покрівлю, обладнання та металопластикову сировину.

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули двоє військових, шестеро - пораненіВодночас у місті не припиняються роботи з ремонту ліній електропостачання.

«Бригадами ДТЕК Донецькобленерго відновлено електропостачання мікрорайонів Путиловський, Щєгловка, Маяк, П'ята ділянка, які були знеструмлені з 1 жовтня», - наголосили в міськраді.