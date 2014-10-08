Порошенко створив комітет з питань розвідки при президентові

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Указ підписаний 7 жовтня і оприлюднений на сайті глави держави сьогодні.

«З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення здійснення президентом повноважень з керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів, відповідно до пункту 28 ч. 1 ст. 106 Конституції постановляю... створити комітет з питань розвідки при президентові як допоміжний орган, основним завданням якого є підготовка президентові України пропозицій щодо здійснення керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів», - йдеться в указі.

Документом передбачено, що комітет утворюється у складі голови, двох його заступників, у тому числі одного першого, та інших членів комітету, які беруть участь у роботі комітету на громадських засадах.

Персональний склад комітету затверджується президентом за поданням голови комітету.