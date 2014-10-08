Чехія назвала умови, за яких не буде блокувати нові санкції проти Росії

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав перший заступник міністра закордонних справ Чехії Петр Друлак у Варшаві у середу.

"Ми ніколи не блокували санкції, ми хочемо, аби вони були ефективними, тому доти, доки вони будуть ефективними, ми будемо їх підтримувати", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що під ефективністю мова йде у першу чергу про те, аби внаслідок запроваджених обмежень більша шкода була для Росії, ніж для держав-членів ЄС.

Друлак зауважив, що попри постійні повідомлення про порушення режиму вогню на Донбасі, як Україна так і Росія говорять про те, що перемир'я все-таки діє і це дає підстави залишатися оптимістом у справі врегулювання цього конфлікту мирним шляхом.

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"Зараз насправді ми є свідками деескалації і на сьогоднішній день - через тиждень ситуація може бути іншою - ми не бачимо підстав для запровадження нового раунду санкцій", - сказав чеський дипломат.

Водночас він не став коментувати, що повинно було б статися в Україні, щоб Євросоюз розпочав дискусію про загострення своїх санкцій проти РФ.

Раніше під час свого виступу у польському Інституті міжнародних відносин Друлак говорив, що практика запровадження санкцій свідчить про їх невелику ефективність, але зазначив, що це "єдиний інструмент", котрий може використати ЄС у питанні конфлікту України та Росії. На його думку, це прагматичний підхід.

Він також зазначив, що Чехія не бачить "екзистенційної загрози" від росіян, але їхні дії в Україні підривають основи міжнародного права і назвав неприпустимою анексією РФ Криму.

Водночас Друлак зауважив, що чеська влада бачить "таку саму загрозу" для Європейського Союзу, як на Сході через українсько-російський конфлікт, так і через ситуацію на півдні від ЄС - через війну у Сирії та Іраку. На його переконання, європейські політики повинні приділяти однакову увагу цим конфліктам.

Заступник міністра зауважив, що причиною такої великої популярності Володимира Путіна у Росії може бути не лише діяльність пропагандистських телевізійних каналів, а також і розчарування значної кількості громадян демократичними змінами, котрі відбулися на пострадянському просторі, внаслідок яких у низки держав, зокрема, в Україні була створена олігархічна економіка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чеська опозиція вимагає від прем'єра пояснень, чому він проти посилення санкцій щодо Росії.

Як повідомляв УНІАН, 28 держав Європейського Союзу минулого місяця затвердили новий пакет санкцій проти Росії за агресію проти України, котрий був введений в дію, незважаючи на досягнуте напередодні перемир'я. ЄС заявив, що може відмінити, полегшити або загострити санкції залежно від подальшого розвитку ситуації на Донбасі, де далі тривають криваві сутички між сторонами.

За останніми даними українського МВС, проросійські бойовики від моменту оголошення перемир'я порушували його умови 1,2 тис. разів і це призвело до смерті понад 50 українських військовослужбовців і більше 30 мирних жителів.

Раніше у вересні повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін нібито говорив українському президенту Петру Порошенку не сподіватися на допомогу Євросоюзу у конфлікті із Росією, оскільки він завжди зможе використати кілька найбільше залежних від росіян країн, аби заблокувати подальші санкції. Серед них називали Чехію.