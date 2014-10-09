Тарута: Бойовики вбивають мирних людей, щоб викликати ненависть до України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, про це керівник регіону Сергій Тарута заявив на сьогоднішній зустрічі з працівниками Азовського судноремонтного заводу в Маріуполі.

Читайте такожУ Донецьку при обстрілі школи і автобуса загинули 10 мирних жителівГлава Донецької ОДА підкреслив, що українські військові не стріляють по населених пунктах, всі руйнування і людські жертви - від дій представників самопроголошеної республіки.

Нагадаємо, 8 жовтня повідомлялося, що в Куйбишевському районі Донецька внаслідок обстрілу загинули 7 мирних жителів, ще двоє поранені.