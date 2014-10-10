Турчинов закликав ЄС посилити санкції проти Росії

Про це він заявив під час наради з керівниками парламентів європейських країн у Києві. Олександр Турчинов зазначив, що візит європейських спікерів - це прояв солідарності народів Данії, Ірландії, Литви, Польщі та Швеції з Україною.

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"З початку вересня зареєстровано більше тисячі випадків порушення бойовиками режиму припинення вогню, внаслідок чого продовжують гинути українські військові та цивільне населення", - сказав український спікер.

У зв'язку з цим він зазначив, що "для міжнародного співтовариства питання стоїть не про зняття санкцій проти Росії, а про їх посилення до остаточного виведення російських військ і російських найманців зі сходу України та звільнення захопленого Москвою Криму".

"Ми будемо вдячні за підтримку вашими державами ініціатив з посилення санкцій проти Російської Федерації, за підтримку рішень про надання допомоги для відновлення Донбасу", - сказав голова Ради.