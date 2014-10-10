Порошенко про призначення Кіхтенка головою ДонОДА: "Правильне поєднання: і генерал, і губернатор"

Про це Порошенко сказав під час робочої поїздки до Донецької області, представляючи нового голову обласної державної адміністрації – генерала армії Олександра Кіхтенка, повідомили УНІАН в прес-службі президента.

«Мир і порядок - це те завдання, яке я ставлю перед новим губернатором генералом Кіхтенком. На сьогоднішній день перше завдання, яке стоїть перед губернатором, - безпека і порядок, і ми маємо спільно зі Збройними силами, силовими підрозділами навести лад на звільнених територіях Донецької області, захистити українського громадянина, відновити нормальне життя», - сказав глава держави.

Читайте такожПорошенко звільнив Таруту через звернення до Путіна в день його народження - ЗМІЗа словами Порошенка, кандидатура Кіхтенка - «це правильне поєднання, яке зараз необхідне Донбасу, - і генерал, і губернатор». «Я сподіваюся, пане начальнику Генерального штабу, інші командири, на чітку взаємодію та надійну співпрацю між цивільними і військовими», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко своїми указами звільнив з посади голови Донецької ОДА Сергія Тартуту та призначив на його місце Олександра Кіхтенка.