Бойовики планують поповнити свої угруповання за рахунок російських "казаків"
13:35, 12 жовтня 2014Політика
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Бойовики на Донбасі планують поповнити свої угруповання за рахунок російських «казаків».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Польовий.
Читайте такожРосія активізувала польоти безпілотників над Україною (мапа АТО)”За оперативними даними, поповнювати угруповання бойовиків планують за рахунок членів «казачих» організацій з Російської Федерації. Однак з цим є проблеми, бо все більше найманців відмовляється їхати на Донбас, адже інформація про мужність і героїзм українських військових широко поширюється у Росії”, - сказав Польовий.
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