Бойовики планують поповнити свої угруповання за рахунок російських "казаків"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Польовий.

Читайте такожРосія активізувала польоти безпілотників над Україною (мапа АТО)”За оперативними даними, поповнювати угруповання бойовиків планують за рахунок членів «казачих» організацій з Російської Федерації. Однак з цим є проблеми, бо все більше найманців відмовляється їхати на Донбас, адже інформація про мужність і героїзм українських військових широко поширюється у Росії”, - сказав Польовий.