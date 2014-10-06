У Раду внесено законопроект про розкриття даних про власників компаній

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив в ході засідання Кабінету міністрів. «Ми вносимо в парламент з тим, щоб завтра проголосувати законопроекти, які суттєво вплинуть на те, щоб корумповані чиновники не були при владі. Перший закон - щодо визначення кінцевих вигодоотримувачів юридичних осіб. Яка суть цього закону? Будь-які суб'єкти підприємницької діяльності - компанії, акціонерні товариства, будуть зобов'язані розкривати всю інформацію про своїх власників», - сказав прем'єр.

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Він зазначив, що в даний час фактичними власниками компаній в Україні можуть бути урядовці, керівники адміністрації президента, але побачити це неможливо. «Тепер розкриється інформація про всіх власників. Щоб чиновники не ховалися за родичами або офшорами», - зазначив глава уряду.

Він також додав, що цей законопроект також вводить норму про розкриття даних про власників нерухомості. «Після прийняття закону будь-який громадянин України отримає інформацію про власників нерухомості України. Побачимо, у кого є які будинки, квартири, нерухомість і отримаємо доступ до всіх баз даних про власників нерухомості», - додав Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня заплановане позачерговезасідання Верховної Ради для розгляду пакету антикорупційних законопроектів, підготовлених президентом і урядом.