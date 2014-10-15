ЗМІ: Гонтареву і Писарука можуть звільнити після виборів

Про це «Економічній правді» на умовах анонімності сказав один з колишніх чиновників НБУ.

«Існує висока ймовірність, що після виборів Гонтарєва з'їде з свого кабінету разом з Писаруком. Зараз члени правління борються за збереження своїх позицій перед приходом нового голови і намагаються «монетизувати» свої повноваження», - сказав він.

У результаті «під роздачу» потрапляють і власники банків, і вкладники. Банкіри говорять, що всі випадки введення тимчасової адміністрації в банки за останній час були пов'язані з «ризиковою діяльністю».

Банкіри стверджують, що Нацбанк спеціально створив умови, при яких вводити тимчасову адміністрацію можна взагалі в будь-який банк.

«НБУ не чекає ні рішення судів, ні рішень слідчих органів. Він сам трактує будь-які операції як порушення вимог фінмоніторингу і отримує право на введення тимчасової адміністрації», - говорить один з банкірів.

Топ-менеджер банку, в якому нещодавно закінчилася така перевірка, хоч і боїться говорити про свої підозри відкрито, вважає, що подібними діями перевіряючі створюють основу для рейдерського захоплення фінустанови. За його словами, куратори проблемних банків відомі ще до перевірок.

«Економічна правда» зазначає, що провальна політика НБУ на валютному ринку призвела до репресій на фінансовому ринку. З перевірками регулятора

зіткнулися всі банки, які наважилися купувати і продавати валюту на міжбанку дорожче 12,95 грн за долар.

Перевіряючі, за словами фінансистів, отримали вказівку блокувати роботу банків і писати негативні звіти.

Така реакція Нацбанку пов'язана з валом критики, який обрушився на нього після встановлення індикативного курсу долара - 12,95 грн, який не визнають ні банки, ні населення. За курсом 12,95 грн за дол валюта обмінюється тільки на готівковому ринку в рамках незначних сум, що населення здає в банківські каси. Експортери ж валютну виручку намагаються не продавати, із-за чого міжбанківський валютний ринок захлинається від валютного дефіциту.

Якщо ж банки наважуються купувати валюту для клієнтів по курсу, близькому до реального, то відразу ж отримують позапланову перевірку Нацбанку, пише видання.

«Відкладений попит два тижні тому становив 400 млн дол, зараз - вже мільярд. Ще два тижні - і буде півтора. Якщо ситуація не заспокоїться, до кінця 2014 року незадоволений попит досягне 3 млрд дол», - попереджає член правління одного з банків з іноземним капіталом.

Експерт упевнений: якщо НБУ зробить помилку, то курс після виборів може підскочити і до 20 грн за дол.

Однак замість того, щоб разом з урядом працювати з експортерами і домагатися повернення в країну валютної виручки, Нацбанк пресингує банки, осмелившиеся торгувати валютою на міжбанку за курсом вище індикативного.

За словами джерела в Нацбанку, регулятор перевіряє 40 банків, і ці перевірки є безстроковими. НБУ скасував граничний двомісячний термін ревізій. У ряді установ такі перевірки можуть закінчитися введенням тимчасових адміністрацій.

«Перевіряючі мають вказівку документувати будь-які порушення і писати негативні звіти. Потрібні підстави для введення тимчасової адміністрації в банки, які порушують негласні обмеження НБУ на роботу на валютному ринку. Оскільки перевірка безстрокова, нагляд може блокувати нормальну роботу банку», - говорить в приватній бесіді один з працівників регулятора.