Зі Служби зовнішньої розвідки України від початку року звільнили 249 співробітників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СЗР України.

У повідомленні наголошується, що «ще у лютому цього року, після призначення на посаду голови СЗР України Віктора Гвоздя, протягом короткого терміну за його рішенням повністю оновлено керівництво Служби, зокрема, були звільнені всі заступники голови СЗР України, а також низка керівників окремих департаментів, управлінь, їхні заступники тощо».

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У прес-службі наголошують, що «сьогодні велике значення надається формуванню такого кадрового апарату, який ефективно виконував би поставлені керівництвом держави завдання із захисту національної безпеки України».

У повідомленні наголошується, що ця робота продовжується і в рамках реалізації Закону «Про очищення влади» з урахуванням специфіки діяльності зовнішньої розвідки, дотримання положень Закону «Про державну таємницю» та індивідуального підходу до кожного співробітника.

«Причому до уваги беруться особливості проходження служби співробітниками, враховується, чи здійснювали вони заходи, спрямовані на узурпацію влади президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, а також інші питання та критерії, викладені в Законі», - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що «керівництво СЗР України налаштоване на те, щоб його дії були хірургічно виваженими». «З цією метою Службою зовнішньої розвідки України вживаються заходи щодо проведення люстрації таким способом, який не позначився б на ефективності діяльності Служби в цілому і не призвів до порушень конституційних прав громадян», - сказано в повідомленні.