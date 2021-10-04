Глава фракції назвав спікера Ради і свого однопартійця опозиційним політиком.

На тлі скандалу на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів Верховної Ради, де спікер парламенту Дмитро Разумков звинуватив своїх однопартійців у спробі сфальсифікувати закон про олігархів, його виключили з партійних чатів у Telegram.

Про це повідомляє PavlovskyNEWS.

Судячи з скріншоту листування в одному з чатів, Разумкова виключив глава фракції Давид Арахамія.

"Присутність опозиційних політиків у чатах чужих фракцій не варіант", - пояснив своє рішення він.

Крім того, глава "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що за відставку Разумкова з посади голови Ради готові проголосувати як мінімум 190 "слуг", і порадив послідовникам самостійно будувати політичну кар'єру.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, незважаючи на позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

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Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини. У відповідь на це Арахамія пригрозив замінити спікера Ради.

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозицію депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

2 жовтня у Трускавці розпочався збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Протягом декількох годин "слуги" зібрали необхідну кількість підписів. Процедуру відкликання Разумкова з посади фракція почне вже сьогодні.

Автор: Станіслав Кожемякін