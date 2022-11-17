Байден сказав, що траекторія польоту ракети свідчить про те, що вона навряд чи була випущена з Росії.

Президент США Джо Байден заперечив твердження президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала на території Польщі, не мала українського походження.

Як повідомляє Sky News, Зеленський заявив, що у нього "немає сумнівів", що ракета "була не українською".

Байден сказав, що траекторія польоту ракети свідчить про те, що вона навряд чи була випущена з Росії, і, коли його запитали про коментарі Зеленського з цього питання, він відповів журналістам: "Це не є доказом".

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Нагадаємо, Байден вже назвав малоймовірним те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з боку Росії.

При цьому у Білому домі заявили, що покладають кінцеву відповідальність за падіння ракети на Росію незалежно від того, хто її випустив.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Падіння ракет у Польщі: що відомо

15 жовтня в польському селі Переводів впали дві ракети російського виробництва. В результаті інциденту загинули люди. Зазначається, що це сталося під час масованого обстрілу Росією території України.

Пізніше з'явилася інформація про те, що ракети могли бути випущені українською ППО, яка відбивала російську атаку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг наголосив, що навіть якщо це була ракета української ППО, провини України в цьому немає. Він додав, що Росія несе повну відповідальність за те, що трапилося, оскільки продовжує незаконну війну проти України.

Аналогічну заяву зробили в США. Прес-секретар Ради національної безпеки Едріенн Уотсон зазначила, що повну відповідальність за інцидент США покладають на Росію.

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