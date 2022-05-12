За словами депутата Тараса Батенка, наразі немає інструменту "викорінити цю п’яту колону перефарбовану" з парламенту.

У Верховній раді України зареєстровано законопроект, який забороняє представникам політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" і інших заборонених відповідно до рішення РНБО партій балотуватися в майбутні склади парламенту.

Про це , зокрема, сказав співголова депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді Тарас Батенко, коментуючи сьогоднішнє рішення парламенту про припинення існування фракції "ОПЗЖ" у ВРУ.

За його словами, наразі парламент не має інструментів і методів, щоб заборонити депутатам від ОПЗЖ відвідувати сесійну залу та голосувати за законопроекти.

"Фактично сьогодні нічого не відбулося. Закон не передбачає можливості забрати в такий спосіб - через призупинення діяльності чи припинення діяльності політичної партії і відповідно її фракції у Верховній раді - мандат народного депутата. Мандат народного депутата забирається виключно або за рішенням суду, або через смерть народного депутата, або це особиста заява народного депутата про складання повноважень. Нічого з цього нема", - сказав Батенко.

Він підкреслив, що це однаково стосується як тих депутатів, що обиралися по мажоритарних округах висуванцями ОПЗЖ, так і тих, які обиралися по списку цієї політичної партії.

Батенко також нагадав, що ще місяць назад перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко оголосив про те, що призупиняється діяльність фракції ОПЗЖ у парламенті відповідно до рішення РНБО і листа Міністерства юстиції.

"Після цього, одразу ж у цей день частина фракції ОПЖЗ переформатувалась у депутатську групу на чолі з паном Бойко. "Перефарбувалися", коли зрозуміли, що їм нікуди діватись і треба швидко перейменовувати себе у депутатську групу і далі вести депутатську діяльність. Ми зареєстрували відповідне звернення на спікера парламенту, щоб їм заборонити ходити. Нічого не відбулося. І сьогодні вони продовжують ходити і голосувати справно за законопроекти", - зазначив він.

Водночас, за словами Батенка, у парламенті вже зареєстровано відповідні законопроекти, які мають унеможливити роботу представників заборонених партій у законодавчому органі країни.

"Ми зареєстрували законопроект, який якраз забороняє і представникам ОПЗЖ колишнім і сьогоднішнім, бо є ж ще депутати в різних рівнях рад місцевих, і представникам інших заборонених партій, відповідно до рішення РНБО, як партія Шарія і інші, балотуватися в майбутні склади парламенту", - сказав він.

Також за словами Батенка, у ВРУ є законопроекти інших колег-депутатів, які говорять про те, що треба забрати мандат у ряду депутатів фракції ОПЗЖ, які явно були проросійські, їздили в Кремль "на поклон до Путіна", були ідеологами руського міра в Україні.

"Але ми ж розуміємо, що це в певному розумінні порушення Конституції і т.д. Тому ми зараз в ситуації, коли ці люди просто "перефарбувалися" і далі хочуть здійснювати політичну діяльність вже в новій Україні… Але будемо дотискати парламент в той чи інший спосіб, принаймні через регламентний комітет, щоб їм заборонити відвідувати сесійну залу", - сказав він.

При цьому Батенко додав, що якщо не буде парламентських методів "викорінити цю п’яту колону перефарбовану, то очевидно будуть позапарламентські методи і суспільство підкаже, як це зробити".

Як писав УНІАН, 12 травня фракція "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді офіційно перестала існувати.

Зазначимо, до складу ОПЗЖ входив затриманий раніше кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває під вартою за підозрою в державній зраді.

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