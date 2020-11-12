За словами заступника керівника ОП, Зеленський не допустив втрати безвізу з Євросоюзом, яка могла статися після рішення Конституційного суду щодо скасування низки норм антикорупційного законодавства.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що «гаряча фаза напруги» щодо можливого призупинення чи скасування безвізового режиму між Україною та ЄС у зв’язку з рішенням Конституційного суду щодо електронного декларування знята.

Як повідомила прес-служба ОП, про це Жовква повідомив в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ.

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За його словами, президент Володимир Зеленський швидкими та рішучими діями не допустив втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного суду щодо скасування низки норм антикорупційного законодавства. Тепер черга за Верховною Радою, зазначив він.

Жовква розповів, що одразу після ухвалення Конституційним судом рішення від 27 жовтня надходило безліч дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які були цим приголомшені.

«Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КС, але очевидно не такого й не в такому масштабі», – зазначив Жовква.

Він наголосив, що питання безвізу вдалося владнати завдяки тому, що президент у той же день зібрав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України й за його результатами вніс до Верховної Ради відповідний проект розв’язання кризи. Також за підсумками засідання РНБО було ухвалене рішення уряду про відновлення публічного доступу до електронних декларацій.

«На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери», – сказав Жовква.

Він наголосив, що глава держави зробив все від нього залежне, і далі мають діяти народні депутати.

«Закони у нас приймає не президент, а парламент. Відповідні законопроекти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроект. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні перемовини з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу», – зазначив Жовква.

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Також він зауважив, що наразі народні депутати разом з експертами Венеціанської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, у якій опинилася країна після рішення КСУ.

Скандальні рішення КСУ: що сталося

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Голова КС Олександр Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.

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Автор: Костянтин Гончаров