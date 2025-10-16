Внаслідок удару двома ракетами є поранені та загиблі.

Росіяни завдали нового удару по одному з навчальних полігонів ЗСУ. Попри вжиття заходів безпеки, втрат уникнути не вдалося. На місці удару працюють екстрені служби. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що сьогодні вранці під час масованої комбінованої атаки по Україні російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Цей підрозділ розташовується в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

Російські удари по полігонах

Як повідомляв УНІАН, цього року російські загарбники посилили удари по військовим полігонам в Україні.

Зокрема, 29 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

22 червня окупанти завдали удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України.

