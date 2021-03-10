Голова Офісу президента сподівається, що однією з перших до співпраці долучиться Німеччина.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що міжнародний Центр з протидії дезінформації буде презентований 11 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" 9 березня ввечері.

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"Для нас дуже важливою сьогодні є стратегія національної безпеки. Вона побудована на трьох опорах: стійкість, стримування та партнерство", - заявив він.

За словами Єрмака, під партнерством українська влада має на увазі розвиток стратегічних відносин з нашими ключовими міжнародними партнерами - ЄС та НАТО.

"Цього тижня в четвер, під час форуму "Україна 30", який розпочав президент Зеленський, буде презентований міжнародний Центр протидії дезінформації, до співпраці з яким ми запрошуємо всі наших партнерів і вважаю, що наші німецькі друзі та колеги одними з перших долучаться до цієї ідеї. Україна сьогодні, на жаль, є плацдармом, де дезінформація з боку РФ використовується постійно, тому ми маємо великий досвід протидії і дуже сподіваємося, що ми зможемо скоординувати наші зусилля", - наголосив керівник ОП.

Протидія дезінформації в Україні: що відомо

23 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

9 березня Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" анонсував початок роботи Центру протидії дезінформації вже найближчим часом.

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Автор: Костянтин Гончаров