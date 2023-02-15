Елітну квартиру площею 100 кв м брат керівника ОП купив за 1 млн 162 тис. 807 грн., тоді як ринкова її вартість коливається в межах 6 млн грн.

У 2022 році брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор купив квартиру та земельну ділянку в Карпатах за заниженою ціною.

Як йдеться у журналістському розслідуванні "Української правди", покупка обійшлась Ігорю Смирнову в $250 тис. "Брат Андрія Смирнова Ігор Смирнов минулого року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, автомобілі Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл", - йдеться в розслідуванні.

Згідно з даними розслідування, вартість паркомісця у Києві становить приблизно $20 тис., а Смирнов придбав його за 60 тис. грн.

Відео дня

А елітну квартиру площею 100 кв м у житловому комплексі "Авалон-37" брат керівника ОП купив за 1 млн 162 тис. 807 грн., тоді як ринкова вартість такої квартири коливається в межах 6 млн грн.

Ще одна покупка Смирнова – 10 соток землі у селі Поляна. Ринкова вартість 1 сотки тут сягає $3 тис,., але брат керівника ОП купив 10 соток за 10 тис. 600 грн.

Щодо автомобілів і мотоцикла, то їхня загальна вартість становить $125 тис.

Андрій та Ігор Смирнови у коментарі виданню не змогли пояснити, де взялися гроші на купівлю всього цього майна. За словами Андрія Смирнова, його брат позичав гроші, і частину грошей позичив саме він. Щодо квартири, Ігор Смирнов стверджує, що планував купувати нерухомість у Києві, але через війну передумав і купив у Львові.

Походження грошей він пояснив бізнесом - перепродажем автомобілів, що дає йому додатковий дохід. При цьому Андрій Смирнов сказав, що його брат ніде офіційно не працює.

Андрій Смирнов на сторінці в соцмережі вже відреагував на розслідування. Він звинуватив автора розслідування в необ'єктивності. "Давши себе використати один раз, це ризикує стати своєрідним стандартом", - написав Смирнов, додавши, що він знає, хто отрмає вигоду від такого розслідування.

Як нардепи "забувають" декларувати свої статки

3 листопада 2022 року Вищий антикорупційний суд зобовʼязав генпрокурора відкрити справу щодо народної депутатки із фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої стосовно її можливого незаконного збагачення. Вона отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки.

А 23 грудня стало відомо, що в Україні судитимуть чинного народного депутата, який не задекларував орендовану квартиру.

8 лютого цього року до суду скеровано справу народного депутата від партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова про недекларування маєтку в Іспанії.

Вас також можуть зацікавити новини: