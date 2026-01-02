Буданов має тісні зв'язки зі США, це важливо для мирних переговорів, - NYT

Зокрема, Буданов пройшов підготовку в рамках програми, підтримуваної ЦРУ.

Новий очільник Офісу президента Кирило Буданов має тісні зв'язки зі США, що може зіграти важливу роль у мирних переговорах з адміністрацією Дональда Трампа. Про це йдеться в матеріалі New York Times.

Зокрема, як зазначає видання, Буданов пройшов підготовку в рамках програми, підтримуваної ЦРУ.

Також після поранення на сході України він проходив лікування в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді, що є вкрай рідкісним випадком для українського військового.

Видання також зазначає, що Зеленський призначив Буданова начальником військової розвідки 2020 року, і на той час, у віці всього 34 років, він уже мав репутацію зухвалого організатора таємних операцій, які часом виходили за межі того, що було прийнятним для українського керівництва та його західних союзників. Під його керівництвом ГУР проводила операції з усунення цілей і диверсійні операції в тилу ворога, зокрема на території Росії.

У 2016 році він очолив групу спецпризначенців, які проникли на окупований Росією Кримський півострів, де вони планували закласти вибухівку на аеродромі. Коли їх затримали російські бійці, підрозділ Буданова чинив опір, убивши кількох росіян, включно із сином генерала. Українцям довелося добиратися до контрольованої Україною території вплав, але вони не зазнали втрат.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Буданов став однією з найвідоміших фігур війни - незважаючи на те, що він переважно відповідав за таємні операції. Його образ став мемом, а Кремль заніс його до списку "терористів".

Буданов при цьому підтримував контакти з російською стороною в переговорах про обмін полоненими - унікальний випадок серед вищого керівництва України.

видання також зазначає, що Буданова розглядають як потенційного суперника Зеленського в майбутніх президентських виборах.

"Зайняття посади глави Офісу президента може ускладнити будь-яку спробу Буданова балотуватися на пост президента", - вважає видання.

Буданов очолив Офіс президента

Володимир Зеленський повідомив, що запропонував главі ГУР Кирилу Буданову посаду глави Офісу президента. За словами Зеленського, оновлений Офіс передусім зосереджуватиметься на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на мирному процесі.

Пізніше Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію очолити ОП.

"Вважаю посаду керівника Офісу президента ще одним рубежем відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність - в історичний для України час зосередитися на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", - наголосив він.

