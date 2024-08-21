Чи набуде чинності Римський статут в Україні до кінця року: прогноз Стефанчука

Голова ВР зауважує, що Україна сповна користуватися всіма повноваженнями, які матиме як "член клубу Римського статуту".

Римський статут в Україні може набути чинності в "найближчому майбутньому". Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час брифінгу висловив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він назвав ратифікацію парламентом Римського статуту історичним рішенням. Спікер також зазначив, що сьогодні було отримано листи про підтримку цього законопроекту "з боку військовослужбовців, з боку вищого командування Збройних сил України".

На запитання щодо набуття чинності законом про Римський статут, яке залежить від ухвалення закону про відповідні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, Стефанчук зауважив, що ця ініціатива вже знаходиться в парламенті, вона була внесена разом з Римським статутом.

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"Але ми спочатку хотіли ратифікувати Римський статут для того, щоб після цього вносити зміни, пов’язані з ратифікацією Римського статуту, - це логічні і послідовні дії", - пояснив він.

Спікер зауважив, що є законопроект, який вніс президент України, і є "дуже багато напрацювань, які у нас зроблені спеціальною комісією, яка також займається питаннями воєнних злочинів".

"Я думаю, що якраз в синергії цих двох проектів ми напрацюємо цей акт, який також буде підтриманий в українському законодавстві. Тому що це логічно, ратифікуючи Римський статут, привести у відповідність своє кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що Україна тепер стає ще сильнішою в межах Міжнародного кримінального суду, ставши однією зі 125 країн, які вже ратифікували Статут. "І ми будемо сповна користуватися всіма тими повноваженнями, які ми тепер будемо мати як члени клубу Римського статуту", - наголосив голова ВР.

Також на запитання, чи, за прогнозом спікера, Римський статут в Україні набуде чинності до кінця року, він сказав: "Я чомусь маю оптимізм, що це буде також в найближчому майбутньому".

Ратифікація Римського статуту в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, ВР ратифікувала Римський статут МКС. Документ підтримали понад 280 парламентарів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що наша країна зробила крок на шляху до вступу до Європейського Союзу завдяки ратифікації Статуту. Глава МЗС відзначив, що Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду.

"Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеосяжної відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою. З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", - наголосив Кулеба.

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