Трамп постійно повторюється, коли говорить про Україну у своїх інтерв'ю та виступах, і протягом багатьох років він налаштований вороже. Ця ворожнеча не могла не зацікавити американських журналістів і політологів. І в нещодавньому розслідуванні New York Times наводиться хронологія того, як формувалося таке ставлення.

Початкова точка - 28 січня 2017 року. Трамп лише тиждень обіймає посаду президента. Він телефонує Путіну, першим порушує питання України, і... просить поради - дізнається думку Путіна про Україну! Просто вдумайтеся: президент США просить поради у російського диктатора щодо країни, з якою Росія вже три роки перебуває у стані війни!

Путін, звісно, радісно видає монолог про українську корупцію. Тобто, чемпіон із корупції розповідає про українців... І того самого дня Трамп подзвонив у Німеччину, говорив з Ангелою Меркель. Вона спробувала пояснити, чому Америка і Європа підтримували Україну, що потрібно продовжувати протистояти російській агресії. Але Трамп різко перервав розмову. Йому це було вже не цікаво.

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Наступний виток антиукраїнських настроїв був помічений у Трампа через рік, у лютому 2018-го. Тоді Путін публічно оголосив, що насправді не Росія, а Україна втручалася в американські вибори на боці одного кандидата (жіночої статі). Заява ця, як ми думаємо, прозвучала спеціально для Трампа...

Тут потрібно трохи розповісти про психологію Трампа і нагадати, що його перемога на виборах президента США стала великою несподіванкою. Усе пройшло чесно, але кілька наших розвідувальних управлінь почали говорити, що саме Росія втрутилася в американські вибори на боці Трампа. І з цим у нього є дві проблеми.

По-перше, він боїться розслідування (спецпрокурор Роберт Мюллер знайшов кілька контактів між працівниками компанії Трампа і російськими агентами). По-друге, його бісить, коли люди кажуть, що він переміг не сам.

Ще один момент - у нього нарцисичний розлад особистості. Як ілюстрацію цього, наведу цитату з його нещодавнього виступу в Північній Королині: "Президент України перебуває в нашій країні, і він робить брудні заяви на адресу вашого улюбленого президента, мене"...

І ось, на цей ґрунт Путін підкидає ідею, що насправді це не Росія втрутилася у вибори на боці Трампа, а Україна допомагала Клінтон.

Враховуючи, що для Трампа не існує фактчекінгу, а правда для нього - це те, що йому вигідно в конкретний момент, він цю ідею підхопив. І коли пізніше, у травні 2018-го зустрічався з Лавровим, то вже почав розпитувати його про стосунки між Україною та Гілларі Клінтон.

Минає ще кілька місяців, Трамп у Гамбурзі зустрічається з Путіним. Повідомляє, що його адміністрація хоче передати Україні зброю і запитує: "Що ти про це думаєш?". Історія звучить як поганий анекдот. А російський "експерт з корупції" знову пояснює, що Україна - корумпована. І цього разу ще додає, що РФ зобов'язана захистити російськомовне населення на сході України від... "етнічних чисток".

Я гарантую, що якби після цієї зустрічі у Трампа була б пресконференція, то на запитання про війну він би просто повторив слова Путіна.

У підсумку, влітку 2019-го Трамп одноосібно заблокував пакет від Конгресу на $391 мільйон, з них $250 мільйонів військової допомоги. І ця історія повториться, коли Трамп фактично заблокує допомогу для України із серпня 2023 року до квітня 2024-го.

До слова, проукраїнські трампісти досі доводять, що саме Трамп дав Україні "Джавеліни". Звісно, не дав, а дозволив продати. Через "не хочу". 37 установок і 210 ракет 2018 року на загальну суму $47 мільйонів. Без права розміщення на Донбасі. Але якщо послухати трампістів, Україна воює цими "трампівськими "Джавелінами" донині...

Крім цього, журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" також пише про контакти між Трампом і Путіним. Він описує, як на початку пандемії COVID-19 Трамп секретно передав Путіну для особистого користування кілька машин компанії Abbott (вони тестували на COVID-19). У ті дні ніхто не знав, як боротися з пандемією, машин не вистачало, тестів не вистачало. Ці машини мали працювати в американських лікарнях, а їх передали особисто Путіну, який дуже боявся заразитися.

Складно пояснити такий вчинок. Хіба що, можна сказати, що Трамп дуже любить Путіна, явно йому заздрить. Він хоче мати ту саму владу, що Путін у Росії... З огляду на те, що в таких лідерів мафіозне мислення, то це - жест: "Ми - свої люди. У нас усе за поняттями". А те, що в США помирають від ковіду, нібито взагалі не хвилювало...

Боб Вудворд пише, що навіть після того, як Трамп залишив Білий дім, він секретно розмовляв із Путіним щонайменше сім разів. Чи були в цих розмовах маніпуляції, які змусили його регулярно повторювати фразу: "Закінчу війну за 24 години"?.. Те, що у Путіна на думці, цілком може бути у Трампа на язиці.

Дмитро Абрамсон, політичний оглядач, США